Palermo, stand-by Lucca: le pretese del club rosa e il silenzio del calciomercato

Trait d'union tra passato, presente e futuro. Il profilo di Lorenzo Lucca permane ago della bilancia dirimente nell'evoluzione del calciomercato del Palermo di Hera Hora.

Il bomber classe 2000 ha significativamente spostato gli equilibri sul rettangolo verde, a suon di gol e prestazioni di livello, in seno alla compagine guidata da Boscaglia prima e Filippi poi. Scorci di minutaggio divorati con ferocia e voglia di emergere, in un avvio di stagione in cui il Gigante di Moncalieri non era certo in cima alle gerarchie tecniche dell'ex allenatore di Brescia e Virtus Entella. Personalità e spalle larghe, a dispetto della giovane età, per metabolizzare sparuti e precipitosi mugugni, resettare qualche scomposto rigurgito di orgoglio ed amor proprio. Smussando gradualmente gli spigoli, fisiologico retaggio dell'anagrafe. La doppietta del 2 dicembre alla Viterbese a far da virtuoso prologo ad una crescita, trasversale ed esponenziale, che ne riveleranno lignaggio e rimarchevoli potenzialità in prospettiva alla sua prima stagione nell'universo del professionismo.

La perla balistica al Bari ed il tris d'effetto alla Casertana come punti apicali della sua parabola rosanero, bruscamente interrotta dall'infortunio al ginocchio occorsogli nelle trasferta di Monopoli. Sudore, abnegazione e carattere per completare il percorso fisioterapico e di potenziamento muscolare, iter volto al raggiungimento del pieno recupero clinico e del ripristino della condizione atletica del calciatore. La voglia di tornare a planare sul sogno playoff della compagine rosanero, confortata da una buona risposta del ginocchio al progressivo aumento delle sollecitazioni. L'agognato ritorno alle ordinarie sedute di allenamento con la squadra, proprio nella settimana che ha preceduto il primo step del Palermo di Filippi negli spareggi contro il Teramo.

La pianificazione di un rientro agonistico graduale, al fine di riacquisire intensità, ritmo partita, tempi di gioco e affinità propriocettive, soluzione concertata in sinergia da tutte le parti in causa. L'obiettivo, comune e ponderato, di tornare al top in modo razionale ed oculato, senza incorrere in forzature temporali e rischi gratuiti. Quindi, il fastidio avvertito proprio nel riscaldamento durante il match contro gli abruzzesi che scompaginava i piani. La successiva e saggia decisione, al culmine di scrupolose e fitte interazioni tra il calciatore, il suo entourage e gli stati generali del club, di rompere gli indugi e sottoporsi ad intervento chirurgico risolutivo. Artroscopia con plicectomia e regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale, operazione perfettamente riuscita con Lucca che si presenterà in perfette condizioni già in sede di preparazione estiva in vista della prossima stagione.

Quale maglia indosserà il terminale offensivo ex Torino nell'annata calcistica 2021-2022? Quesito amletico a cui non sarà certamente agevole trovare una risposta esaustiva in tempi brevi. Proviamo a fare il punto della situazione ed illustrare i possibili scenari sul futuro del gioiello rosanero nella successiva scheda.

