È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’ultima partita di Fabrizio Miccoli al Renzo Barbera. Dalle ore 19.00 di lunedì 10 agosto sarà infatti possibile acquistare i biglietti per “The Last Match – Fabrizio Miccoli”, l’amichevole a carattere benefico organizzata da Sikania Eventi ETS e dedicata all’ex capitano rosanero. L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Renzo Barbera.

Una serata speciale che riporterà Fabrizio Miccoli sul prato del Renzo Barbera per un’ultima partita, insieme a ex compagni di squadra e protagonisti del grande calcio, davanti al pubblico con cui la leggenda rosanero ha condiviso alcune delle pagine più significative della propria carriera da calciatore.

La squadra di Fabrizio Miccoli affronterà la Nazionale Italiana Artisti TV, che porterà in campo volti dello spettacolo e dell’intrattenimento televisivo. Prima del fischio d’inizio, il programma della serata sarà inoltre arricchito dalle esibizioni di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.

MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che per effettuare acquisti online sulla pagina biglietteria Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC ;

; Punti vendita Vivaticket, presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera).

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

Curve: intero € 10,00 – ridotto under 14 € 5,00

Gradinata Superiore / Inferiore: intero € 15,00 – ridotto under 14 € 8,00

Tribuna Laterale: intero € 20,00

Tribuna Centrale e Tribuna Centralissima: € 25,00

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario: