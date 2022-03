Juventus, migliorano le condizioni di Furino: l’ex Palermo dimesso dall’ospedale

L'ex bandiera bianconera, colpito da emorragia cerebrale a febbraio, ha lasciato l'ospedale di Moncalieri per iniziare la riabilitazione

Buone notizie per Giuseppe Furino, dimesso dall'ospedale di Moncalieri per essere trasferito presso la struttura "San Camillo", per iniziare un percorso di riabilitazione. L'ex Palermo, lo scorso 22 febbraio, era stato colpito da una grave emorragia cerebrale ed era stato per questo ricoverato presso la Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri.