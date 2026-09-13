Ilsi presenta al Partenio-Lombardi da capolista, ma con diverse assenze importanti. Gli infortuni di, ai quali si aggiunge quello di, costringonoa modificare l'undici iniziale rispetto alla sfida vinta contro la. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rosanero dovrebbe comunque confermare il

Tra i pali spazio a Fortin, chiamato a sostituire Perin. La vera novità in difesa dovrebbe essere rappresentata da Barba, pronto a fare coppia con Bani al centro, con Ceccaroni destinato inizialmente alla panchina. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Pierozzi a destra e Augello a sinistra.

A centrocampo confermata la coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre il dubbio principale riguarda il reparto offensivo. L'assenza di Strefezza apre infatti il ballottaggio tra Gyasi e Vavassori. Tuttosport vede il primo in vantaggio per una maglia da titolare, con Vavassori che potrebbe invece rappresentare una soluzione importante a gara in corso.

Al centro della trequarti ci sarà Palumbo, mentre sulla sinistra agirà Johnsen. Nessun dubbio invece per il ruolo di centravanti, affidato ancora una volta a Pohjanpalo.

L'Avellino di Alessandro Nesta dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Russo, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Enrici, Venturi e Izzo.

A centrocampo spazio a Besaggio, Palmiero e M. Palumbo, con Moruzzi e Missori chiamati ad agire sulle fasce. In avanti, invece, dovrebbero partire dal primo minuto Cheddira e R. Russo.

Secondo Tuttosport, dunque, saranno soprattutto le assenze a condizionare le scelte di Inzaghi, che dovrà rinunciare anche a Mazzitelli, non utilizzabile a causa della lista degli over già completa. Il tecnico rosanero punta comunque sulla profondità della propria rosa per superare le difficoltà e provare a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato.