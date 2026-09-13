Le possibili scelte di Inzaghi e di Nesta per il match odierno.
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Il Palermo si presenta al Partenio-Lombardi da capolista, ma con diverse assenze importanti. Gli infortuni di Strefezza, Hernani e Perin, ai quali si aggiunge quello di Peda, costringono Filippo Inzaghi a modificare l'undici iniziale rispetto alla sfida vinta contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rosanero dovrebbe comunque confermare il 4-2-3-1.
Tra i pali spazio a Fortin, chiamato a sostituire Perin. La vera novità in difesa dovrebbe essere rappresentata da Barba, pronto a fare coppia con Bani al centro, con Ceccaroni destinato inizialmente alla panchina. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Pierozzi a destra e Augello a sinistra.
A centrocampo confermata la coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre il dubbio principale riguarda il reparto offensivo. L'assenza di Strefezza apre infatti il ballottaggio tra Gyasi e Vavassori. Tuttosport vede il primo in vantaggio per una maglia da titolare, con Vavassori che potrebbe invece rappresentare una soluzione importante a gara in corso.
Al centro della trequarti ci sarà Palumbo, mentre sulla sinistra agirà Johnsen. Nessun dubbio invece per il ruolo di centravanti, affidato ancora una volta a Pohjanpalo.
L'Avellino di Alessandro Nesta dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Russo, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Enrici, Venturi e Izzo.
A centrocampo spazio a Besaggio, Palmiero e M. Palumbo, con Moruzzi e Missori chiamati ad agire sulle fasce. In avanti, invece, dovrebbero partire dal primo minuto Cheddira e R. Russo.
Secondo Tuttosport, dunque, saranno soprattutto le assenze a condizionare le scelte di Inzaghi, che dovrà rinunciare anche a Mazzitelli, non utilizzabile a causa della lista degli over già completa. Il tecnico rosanero punta comunque sulla profondità della propria rosa per superare le difficoltà e provare a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato.
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