Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha analizzato la gara tra Avellino e Palermo, finita 1-1 con le reti di Cheddira e Johnsen.

Avellino-Palermo 1-1, la tua analisi sulla partita?

“È stata una partita combattuta e difficile, lo sapevamo. Probabilmente potevamo passare in vantaggio all'inizio con l'occasione di Vavassori. Poi l'Avellino si difendeva basso, potevamo essere un po' più veloci nel gioco e cercare di determinare di più. Quel gol chiaramente ci ha punito, ma lì la squadra è stata brava a reagire, a trovare il pareggio e poi abbiamo avuto anche due palle: quel contropiede quattro contro due grida vendetta e l'occasione di Palumbo. Poi è chiaro che nell'ultimo minuto abbiamo rischiato anche in un uno contro uno, senza Bani, di prendere gol. Penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati.”

Quanto ti rende orgoglioso la reazione della squadra al gol del vantaggio dell'Avellino?

“La squadra ha reagito bene. In quel momento non era facile, però sappiamo che questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata e l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato perché penso che alla fine vada bene così.”

Come ti soffermi sull'impatto di Johnsen, tre gol in queste prime quattro giornate di Serie B?

“Johnsen sta facendo quello che pensavo dall'inizio dell'anno. L'ho detto anche a lui: uno come lui in questa categoria deve fare più di dieci gol. Speriamo sia l'anno giusto. Lo vedo motivato, in forma e speriamo continui così.”

Che importanza ha adesso chiudere bene davanti ai propri tifosi alla vigilia della sosta?

“Adesso dobbiamo chiudere il cerchio. Chiaro che sarebbe importante arrivare a questa partita, vincerla e poi finalmente riposare un po'. Sappiamo che nel nostro stadio ci trasformiamo e speriamo che, come sempre, la gente ci dia una grande mano.”