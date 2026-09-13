Il Palermo pareggia in rimonta in casa dell'Avellino grazie soprattutto all'ottima prestazione di Fortin che oggi vince la palma di migliore in campo. Le pagelle di Mediagol.
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DIFESA
Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo va sotto al 61' ma pareggia dopo appena tre minuti con un siluro di Johnsen che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. I rosa dimostrano carattere, ma anche qualche limite quando gli avversari alzano i ritmi. Si torna in campo sabato alle 15:00 per la sfida del Barbera contro il Padova.
FORTIN 8 Una parata di puro istinto al 37' su Pandolfi, poi ordinaria amministrazione condita da tanta sicurezza fino ai minuti finali, quando sale in cattedra con due salvataggi ai limiti della fantascienza: prima un una parata quasi surreale su Cheddira che calcia a botta sicura, poi in un inedito duello tra numeri 14, respinge la conclusione da pochi passi di Biasci con un tuffo alla cieca.
CASSANDRO 6,5 Difende con attenzione e più volte sale palla al piede creando superiorità numerica. PIEROZZI (dall'87') S.V. non ha il tempo per incidere.
BANI 6 Dirige la difesa e chiude ogni varco grazie anche alle ottime diagonali difensive dei compagni di reparto. Sul gol viene ubriacato dai dribbling di Russo crollando a terra all'ennesimo cambio di traiettoria.
BARBA 6Bravo negli anticipi e nella lettura delle situazioni di gioco, aiuta anche in fase di impostazione. Da applausi un intervento di tacco al 25' su un traversone basso dell'Avellino che aveva sorpreso l'intera retroguardia rosanero, anche se sul gol non segue il posizionamento di Cheddira lasciandolo calciare indisturbato.
AUGELLO 6 Si dedica maggiormente alla fase di copertura e sale col contagocce, finendo per togliere alla squadra un'arma letale.
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