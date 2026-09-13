Federico Barba, difensore centrale del Palermo, è intervenuto ai microfoni al termine della gara tra Avellino e Palermo, terminata con il risultato di 1-1.

Federico, Avellino-Palermo 1-1, che partita è stata?

“Una partita difficile, su un campo molto complicato. Era importante continuare a fare punti e ci siamo riusciti almeno in questo. È chiaro che volevamo vincere, ma, come detto, non è semplice. Anche loro sono una squadra che ti sa mettere in difficoltà. Torniamo a casa con un punto e fiduciosi di poter far bene ancora in casa.”

Qual è il peso specifico di un pareggio ottenuto in rimonta così, in un campo complicato come Avellino?

“Io credo che ci deve dare molta consapevolezza perché il campionato è lungo. Lo sappiamo, la Serie B è difficile e ogni settimana, come stiamo vedendo tutti, può succedere un po' di tutto. Quindi è fondamentale continuare a fare punti sempre e soprattutto fuori casa, dove si incontrano campi complicati e partite difficili, come è stata questa. Dobbiamo soltanto pensare a noi e proseguire il nostro percorso con la prossima in casa.”

Da un punto di vista personale, quali sono le tue emozioni per la prima da titolare in maglia rosanero in campionato?

“È chiaro che mi auguravo i tre punti, così non è stato. Però siamo fiduciosi, come appena detto, per il futuro. Quindi speriamo di ottenere i tre punti in casa.”

Adesso testa al Padova, si torna al Barbera. Che gara ti aspetti?

“Gara prima della sosta, per noi è ancora una gara fondamentale. Ogni partita è una guerra e noi vogliamo vincerle tutte, sinceramente. Partiamo da questo principio e andiamo avanti.”