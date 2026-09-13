Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere la sfida tra Palermo e Avellino. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bianchini, mentre il quarto uomo sarà Mastrodomenico. Al VAR ci sarà Camplone, coadiuvato da Santoro in qualità di AVAR. Un arbitro, dunque, di esperienza internazionale per una partita, che nonostante siano passate poche giornate, potrà dire molto, sia sul cammino dei siciliani sia su quello degli irpini.

Il direttore di gara di Volterra ha arbitrato in tantissime occasioni il Palermo: 19 volte tra Serie A e Serie B. Il bilancio per la formazione rosanero è negativo: sei sconfitte, quattro vittorie e nove pareggi. Per l'Avellino, invece, questa si tratta la prima volta con Daniele Doveri arbitro.

I PRECEDENTI

La più recente sfida del Palermo diretta da Daniele Doveri risale alla scorsa stagione, quando la squadra di Inzaghi, in lotta per le prime posizioni, fece visita al Monza, anch'esso in lotta. La formazione rosanero venne annichilita con un netto 3-0 e salutò proprio in quella sfida, probabilmente, ogni ambizione di promozione diretta in Serie A.

L'ultima vittoria del Palermo diretta da Doveri risale addirittura a dieci stagioni fa: nel 2016/2017. Quest'ultima si trattò dell'ultima stagione in massima serie della formazione siciliana e la sfida arbitrata dal direttore di gara di esperienza internazionale è stata Palermo-Genoa. La squadra rosanero, già sicura della retrocessione, battè la formazione ligure con un autogol fortuito di Lamanna, l'estremo difensore avversario. Dopo quella sfida, ogni partita diretta da Doveri per il Palermo è stata un incubo.