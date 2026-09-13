Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla vigilia di, sottolineando le difficoltà che attendono la squadra dial Partenio. I rosanero arrivano alla sfida con il morale alto, forti di cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e di un avvio che li ha portati in testa alla classifica. L’obiettivo è proseguire la striscia positiva e conquistare quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Inzaghi sa però che quella contro l’Avellino sarà una trasferta tutt’altro che semplice. Il tecnico rosanero, come riportato dal Giornale di Sicilia, ha chiesto alla squadra di presentarsi «galvanizzata», con la volontà di dare continuità sia alle prestazioni sia ai risultati. L’allenatore non nasconde le insidie legate alla partita e al campo del Partenio, ma allo stesso tempo ribadisce la convinzione nei mezzi della propria squadra: il Palermo dovrà andare in campo con la consapevolezza di poter disputare una grande gara.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le assenze di Hernani e Strefezza, che non saranno disponibili neanche per la successiva sfida contro il Padova. Inzaghi non vuole però trasformare gli infortuni in un alibi. Il tecnico riconosce il dispiacere per le defezioni, ma ricorda come la stagione sia caratterizzata da un calendario intenso e da una maggiore quantità di partite. Di conseguenza, secondo l’allenatore, gli infortuni possono inevitabilmente aumentare.

Il messaggio lanciato da Inzaghi è comunque chiaro: il Palermo dispone di una rosa sufficientemente ampia per affrontare anche le assenze più pesanti. «Abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza. Nessun alibi, abbiamo una rosa ampia e profonda», ha ribadito il tecnico, invitando contemporaneamente i giocatori chiamati a sostituire Hernani e Strefezza a sfruttare l’opportunità per mettersi in mostra.

La sfida del Partenio sarà anche l’occasione per Inzaghi di ritrovare Alessandro Nesta, oggi allenatore dell’Avellino. Il rapporto tra i due va oltre la semplice rivalità sportiva e affonda le radici negli anni trascorsi insieme con il Milan e con la Nazionale. Il tecnico del Palermo ha definito Nesta un compagno speciale, ricordando le numerose vittorie condivise. Per novanta minuti, però, l’amicizia verrà inevitabilmente messa da parte: entrambi cercheranno di ottenere il massimo per la propria squadra, prima di riabbracciarsi al termine della gara.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre un altro aspetto particolarmente apprezzato da Inzaghi: l’atteggiamento mostrato dal gruppo durante questa prima parte di stagione. Un esempio significativo è arrivato dopo la vittoria contro la Sampdoria, quando la squadra ha rinunciato al giorno libero per continuare ad allenarsi. Per il tecnico si tratta di un segnale importante, indicativo della voglia e della convinzione presenti all’interno dello spogliatoio.

Inzaghi chiede però di non abbassare la guardia. L’avvio del Palermo è stato eccellente, ma il campionato ha già dimostrato che non esistono partite scontate. Per questo motivo, come sottolinea il tecnico, per vincere sarà sempre necessario vedere «il miglior Palermo». La squadra dovrà quindi mantenere alta la concentrazione e affrontare l’Avellino con la stessa determinazione mostrata nelle precedenti uscite.

La conclusione dell’allenatore, riportata dal Giornale di Sicilia, riassume perfettamente il concetto espresso alla vigilia: il Palermo deve essere consapevole che il proprio destino dipende soprattutto da sé stesso. «Siamo molto sicuri che dipende da noi», ha affermato Inzaghi, rimandando poi al campo il verdetto definitivo. Al Partenio servirà dunque una prestazione all’altezza dell’avvio di stagione per provare a portare a casa un risultato importante e continuare a guardare tutti dall’alto.