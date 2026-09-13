Il Giornale di Sicilia si concentra anche sulle parole dialla vigilia di. Una sfida particolare per il tecnico dell’, che ritrova dall’altra parte, amico ed ex compagno di tante battaglie con cui ha condiviso momenti importanti ale in Nazionale. Un rapporto che, almeno sul campo, ha visto finora prevalere semprenon è infatti mai riuscito a battere l’attuale allenatore del

Proprio per questo, alla vigilia della sfida del Partenio, Nesta vuole provare a invertire la tendenza. Il tecnico irpino ha definito Inzaghi un «grande amico», ricordando il legame costruito nel corso degli anni, ma ha chiarito che durante i novanta minuti sarà tutta un’altra storia. L’amicizia verrà momentaneamente messa da parte per lasciare spazio alla competizione: dopo la partita, invece, i due potranno ritrovarsi tranquillamente per un caffè.

Il tecnico dell’Avellino riconosce la forza del Palermo, reduce da un avvio di stagione particolarmente positivo. Nesta considera i rosanero una squadra «di grande valore e molto forte», ma allo stesso tempo crede che anche una formazione di questo livello possa concedere qualcosa. Per questo chiede ai suoi giocatori di rimanere concentrati per tutta la gara, senza perdere intensità né attenzione.

L’Avellino, del resto, arriva alla sfida con grande fiducia dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Vicenza e Modena. Nesta invita però la squadra a non lasciarsi condizionare dai risultati recenti e a mantenere un atteggiamento umile sia nei momenti positivi sia in quelli negativi. L’obiettivo è affrontare ogni partita concentrandosi esclusivamente sull’impegno successivo.

Il tecnico deve fare i conti anche con alcuni problemi fisici all’interno della rosa, pur potendo contare su un gruppo numeroso. Nesta spiega che la squadra sta cercando di riportare gradualmente tutti i giocatori nelle migliori condizioni e considera proprio questo uno degli aspetti da gestire in questa fase della stagione.

Per quanto riguarda l'aspetto tattico, Nesta sa che il Palermo può mettere in difficoltà l’Avellino attraverso diverse soluzioni. Secondo il tecnico irpino sarà fondamentale saper leggere l’andamento dell’incontro e adattarsi alle situazioni che emergeranno durante i novanta minuti. Abbassarsi troppo potrebbe infatti permettere ai rosanero di trovare spazi, mentre giocare con una linea più avanzata espone al rischio delle qualità individuali degli uomini di Inzaghi.

Tra i giocatori maggiormente attenzionati c’è naturalmente Pohjanpalo. Nesta non nasconde il rispetto per l’attaccante finlandese, ma invita i suoi a non affrontarlo con timore. Le caratteristiche del centravanti del Palermo sono ben conosciute e dovranno essere limitate attraverso una gestione attenta, senza però rinunciare a giocare la propria partita.

Il messaggio del tecnico dell’Avellino è chiaro: la sua squadra non dovrà cercare di fare «i fenomeni», ma sfruttare le proprie qualità per mettere in difficoltà anche una formazione costruita con ambizioni importanti come il Palermo. L'obiettivo sarà quindi giocare con personalità, intensità e consapevolezza dei propri mezzi, sfruttando anche il fattore campo.

Anche Nesta dovrà comunque rinunciare a diversi giocatori. Favilli non sarà disponibile, mentre per Missori e Cancellotti resta da decidere chi partirà dall’inizio. Da valutare anche la condizione di Cheddira, non ancora al cento per cento ma impegnato nel percorso per raggiungere la migliore condizione fisica.

Infine, Nesta punta molto sulla spinta del pubblico del Partenio. Giocare davanti ai propri tifosi dovrà rappresentare un ulteriore stimolo per l’Avellino, chiamato ad aumentare intensità e aggressività quando il sostegno dagli spalti crescerà. Una sfida speciale, dunque, per il tecnico irpino, che proverà a interrompere il suo bilancio negativo contro l’amico Inzaghi proprio nella partita più importante di questo avvio di campionato.