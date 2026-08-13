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La Juve Stabia potrebbe salutare uno dei protagonisti della scorsa annata prima del match contro il Palermo che aprirà la stagione di Serie B.

Infatti, Il Pisa starebbe continuando a corteggiare Correia, e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe presentato una offerta da 3,5 milioni di euro.

La palla ora passa alla società campana che deve decidere se privarsi di uno dei suoi punti cardine o provare a blindare Correia ai colori gialloblù.

Il Pisa, inoltre, starebbe costeggiando un altro calciatore della Juve Stabia. Si tratta di Alessandro Confente, classe 98' che verrebbe in Toscana per affiancare Semper, il portiere titolare.