IN TRASFERTA CON MEDIAGOL: Cesena – Palermo: guida esclusiva allo stadio Dino Manuzzi per i tifosi rosanero

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana

⚽️ 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 10:48)

Di Gaetano Armao

Seconda trasferta stagionale e primo scontro “al vertice” per la formazione guidata da mister Inzaghi in terra emiliana; ecco a voi il nostro speciale realizzato per l’incontro che si disputerà sabato prossimo alle ore 15:00 .

Cenni Storici:

Lo Stadio Dino Manuzzi, conosciuto anche come Stadio Comunale o "Orogel Stadium" per ragioni di sponsorizzazione, rappresenta il cuore pulsante del calcio cesenate. Inaugurato nel 1957, l'impianto ha sostituito il vecchio Campo della Fiorita, divenendo la casa del Cesena Calcio. Il nome attuale rende omaggio a Dino Manuzzi, storico presidente che guidò il club dal 1964 al 1980, periodo durante il quale la squadra raggiunse per la prima volta la Serie A.

Lo stadio ha attraversato diverse ristrutturazioni nel corso degli anni, con gli interventi più significativi realizzati in occasione dei Mondiali di Italia '90, quando la struttura venne scelta come campo di allenamento per la nazionale dell'Unione Sovietica. Nel 2018, con l'accordo di sponsorizzazione con Orogel, azienda alimentare del territorio, lo stadio ha assunto la denominazione commerciale attuale.

Capienza e Settori:

L'impianto ha una capienza totale di circa 23.860 posti, tutti a sedere e coperti. Lo stadio è suddiviso nei seguenti settori:

Curva Mare: 5.800 posti - il settore tradizionalmente occupato dal tifo organizzato cesenate, situato sul lato sud dello stadio

Curva Ferrovia: 4.200 posti - dedicata generalmente ai tifosi ospiti, posizionata sul lato nord dell'impianto

Tribuna Principale: 9.600 posti complessivi, così suddivisi:

Tribuna d'onore: 460 posti

Tribuna centrale: 4.740 posti

Distinti: 4.400 posti

Tribuna Laterale: 4.260 posti - posizionata sul lato opposto alla tribuna principale

La struttura si caratterizza per la vicinanza degli spalti al terreno di gioco, con una distanza minima di soli 7,5 metri dalla linea del campo, che crea un'atmosfera particolarmente coinvolgente durante le partite. Il manto erboso, completamente rinnovato nel 2021, è spesso considerato tra i migliori d'Italia, grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche della zona e al moderno sistema di drenaggio e irrigazione.

Previsioni Meteo per sabato 27 settembre:

da un punto di vista meteorologico, nel corso dell’incontro calcistico, si prevede una temperatura di circa 20°C con possibilità di rovesci.

Come Raggiungere lo Stadio

In Aereo:

L'aeroporto più vicino a Cesena è l'Aeroporto Internazionale "Federico Fellini" di Rimini, situato a circa 30 km dalla città. Dall'aeroporto è possibile raggiungere Cesena tramite:

Taxi (tempo di percorrenza circa 30-35 minuti, costo indicativo 50-60€)

Autobus di linea con cambio a Rimini (tempo di percorrenza circa 1 ora, costo indicativo 7-10€)

Servizio navetta su prenotazione (tempo variabile in base agli orari, costo indicativo 15-20€ a persona)

In alternativa, si può utilizzare l'Aeroporto"Guglielmo Marconi" di Bologna, situato a circa 100 km da Cesena, collegato alla città tramite servizi ferroviari o autobus. Il tempo di percorrenza da Bologna a Cesena è di circa 1 ora e 30 minuti in treno o 1 ora e 15 minuti in auto.

In Auto:

Cesena è facilmente raggiungibile tramite autostrada A14 Bologna-Taranto:

Da Nord: uscita "Cesena Nord"

Da Sud: uscita "Cesena" o "Cesena Sud"

Dall'uscita autostradale, seguire le indicazioni per il centro città e successivamente per lo stadio. Il Manuzzi si trova in Via Guido Spadolini 110, nella zona sud-est della città. Nelle vicinanze sono disponibili diverse aree di parcheggio con una capacità complessiva di circa 2.000 posti auto, di cui:

Parcheggio principale (adiacente allo stadio): 800 posti

Parcheggio Montefiore: 600 posti (10 minuti a piedi)

Parcheggio Ippodromo: 600 posti (15 minuti a piedi)

È consigliabile arrivare con un buon anticipo nei giorni delle partite, specialmente per gli incontri di maggiore richiamo.

In Treno:

La stazione ferroviaria di Cesena è servita da treni regionali e a lunga percorrenza sulla linea Bologna-Ancona. Lo stadio dista circa 2 km dalla stazione e può essere raggiunto:

A piedi (25-30 minuti seguendo Via Cesare Battisti e poi Via Spadolini)

Con gli autobus urbani (linee 1, 5 e 8, fermata "Stadio" o "Via Spadolini"), con corse potenziate nei giorni di partita

In taxi (5-7 minuti, costo indicativo 10-12€)

Sapori tipici da non perdere:

La cucina cesenate si inserisce perfettamente nella tradizione romagnola, ricca di sapori autentici e piatti sostanziosi. Tra le specialità da non perdere:

La piadina romagnola, simbolo gastronomico della regione, sottile e fragrante, farcita con squacquerone (formaggio fresco locale), rucola e prosciutto crudo. I passatelli, pasta fatta con pangrattato, uova e parmigiano, generalmente serviti in brodo o asciutti con condimenti saporiti.

Non mancano i primi piatti come i cappelletti romagnoli ripieni di formaggio, gli strozzapreti conditi con ragù e i tagliolini al tartufo, grazie alla vicinanza con le zone di produzione del tartufo bianco pregiato.

Tra i secondi, il castrato alla griglia e la carne alla brace sono protagonisti, accompagnati da contorni come i fagioli con le cotiche o l'erba cotta.

Per un pasto veloce prima o dopo la partita, i chioschi intorno allo stadio offrono street food locale come la piadina, i cassoni (piadine ripiene e chiuse) e la spianata farcita. Particolarmente rinomati sono i chioschi di "Piadina dello Stadio" e "Il Chiosco del Tifoso", entrambi situati a pochi passi dall'impianto sportivo.

Scoprire Cesena:

Cesena è una città ricca di storia e cultura, con diversi luoghi d'interesse da visitare:

Biblioteca Malatestiana: riconosciuta dall'UNESCO come "Memoria del Mondo", è la prima biblioteca civica d'Europa (XV secolo), con un'affascinante sala antica perfettamente conservata

Rocca Malatestiana: imponente fortificazione che domina la città, offre un panorama suggestivo e ospita eventi culturali

Piazza del Popolo: cuore pulsante della città, con la fontana Masini e gli eleganti palazzi storici

Abbazia di Santa Maria del Monte: situata sulla collina che sovrasta Cesena, custodisce opere d'arte e offre una vista spettacolare

Teatro Alessandro Bonci: gioiello neoclassico con interni riccamente decorati

Museo Archeologico: ospitato nel complesso di San Domenico, racconta la storia antica del territorio

Per chi apprezza le passeggiate naturalistiche, il Parco della Rimembranza e i sentieri collinari attorno alla città offrono percorsi piacevoli e panoramici. Da non perdere anche una visita al Ponte Vecchio sul fiume Savio, costruito in epoca romana e più volte ricostruito, che rappresenta uno dei simboli storici della città.

