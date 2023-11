GdS: “Palermo, Di Francesco pronto a scattare sulla fascia. Ci sarà per il Catanzaro”

Sorride il Palermo per il rientro dall'infortunio di Di Francesco che insidia Mancuso per una maglia da titolare contro il Catanzaro.

Federico Di Francesco ha svolto regolare allenamento con il gruppo e tornerà tra i convocati per la sfida contro il Catanzaro. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra anche sul rientro dell'ex attaccante di Lecce e Sassuolo che potrebbe essere fondamentale per la preparazione di mister Eugenio Corini al prossimo impegno contro il Catanzaro, in programma venerdì alle 20:30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

A causa di una lesione di primo grado al soleo della gamba destra, Di Francesco è stato assente nell'ultimo mese, con il tecnico di Bagnolo Mella che per sostituirlo come aculeo sinistro del tridente ha optato prevalentemente per Leonardo Mancuso. L'ex Como è dunque ora in ballottaggio contro i giallorossi. Il figlio d'arte, che sia dal primo minuto o partendo dalla panchina, è pronto a tornare sul rettangolo verde di gioco per provare a risollevare le sorti di un mese decisamente al di sotto delle aspettative per i rosanero.