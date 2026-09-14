Edoardo Soleri riparte dalla Serie C dopo la rescissione con lo Spezia. L'attaccante ex Palermo, è stato infatti ufficializzato dal Ravenna, club ambizioso della terza serie che, nelle ultime settimane, ha creato scalpore grazie all'arrivo di Ronaldinho, ex stella di Milan, Barcellona e tante altre squadre.

IL COMUNICATO

"Il Ravenna FC comunica di aver tesserato l’attaccante Edoardo Soleri fino al 30 giugno 2028.Classe 1997, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Soleri ha esordito con la prima squadra giallorossa in Champions League nel 2015. Dopo una prima esperienza allo Spezia, ha vestito all’estero le maglie di Almería, Almere City e Braga B, prima di rientrare in Italia con Padova e Monopoli. Nel 2021 è approdato al Palermo, contribuendo alla promozione in Serie B con 12 reti complessive nella stagione 2021/22 e proseguendo il proprio percorso in rosanero nelle due successive annate in cadetteria. Tornato allo Spezia in B nell’estate del 2024, nella seconda parte dell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria. Il suo arrivo rappresenta una scelta precisa della società, che ha voluto completare il reparto offensivo a disposizione di mister Andrea Mandorlini con un attaccante capace di offrire ulteriori soluzioni, mettendo al servizio della squadra l’esperienza maturata tra Serie B e Serie C. Indosserà la maglia numero 11. Il Ravenna FC accoglie Edoardo Soleri e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza in giallorosso".