L'ex centrocampista del Palermo, Dario Saric, potrebbe lasciare la Turchia dopo appena una stagione per tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l'Empoli avrebbe avviato la trattativa con l'Antalyaspor per acquisire le prestazioni dell'ex rosanero.

L'ESPERIENZA CON IL PALERMO - La società rosanero, appena promossa dalla Serie C, nel mercato estivo del 2022 lo prese dall'Ascoli innalzando l'entusiasmo del pubblico rosanero. Saric era reduce da una stagione molto positiva con la maglia bianconera e per una formazione neopromossa il classe 1997 rappresentava certamente un lusso. Ma, al contrario dei pronostici, Saric con il Palermo non ha mai convinto offrendo prestazioni mediocri e senza integrarsi pienamente nello schema di gioco dell’allora tecnico Eugenio Corini. A fine stagione venne ceduto in prestito, in Turchia, con la speranza che l'esperienza fuori dal capoluogo siciliano possa farlo tornare ai livelli di Ascoli. Nel mercato estivo del 2024 Saric tornò così in Sicilia e Dionisi decise di portarlo in ritiro. Il classe 1997 dopo avere convinto gli addetti ai lavori durante il ritiro estivo, venne confermato e non venne ceduto. Ma il centrocampista continuò a non convincere appieno mostrando l'identico livello di due anni prima, così il Palermo decise di cederlo in prestito, questa volta in Italia, al Cesena. Con la maglia dei cavallucci, Saric torna ai fasti di un tempo offrendo ottime prestazioni, diventa un elemento imprescindibile nell'undici di Michele Mignani e durante una sfida contro il Palermo sigla anche una rete, valsa poi per la vittoria per 2-1. Tornato dal prestito, il Palermo lo cedette all'Antalyaspor.

OCCASIONE EMPOLI - Al momento si parla semplicemente di una trattativa avviata, nulla è sicuro, ma per Saric l'Empoli rappresenterebbe una chiara occasione per tornare in Italia dimostrando di potere affermarsi nuovamente in cadetteria. Con la squadra toscana potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista e, con la fiducia, Saric potrebbe tornare il centrocampista di qualità che si vide ad Ascoli e poi a Cesena.