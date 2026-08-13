Samuel Giovane, dopo l'addio al Palermo, potrebbe tornare alla Carrarese, club in cui ha militato nella stagione 2024/2025. Secondo quanto riportato da TMW, le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo ritorno in Toscana.

Il centrocampista, reduce da 16 presenze con la maglia dei siciliani senza incidere particolarmente, a Carrara si potrebbe rimettere di nuovo in gioco ricoprendo un ruolo da titolare.

La Carrarese, oltre all'ex rosanero - sempre secondo quanto riportato da TMW - starebbe puntando anche al ritorno di Nicolò Calabrese, centrale di proprietà dell'Hellas Verona che l'anno scorso aveva vestito la maglia dei toscani in prestito.