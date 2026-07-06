Si appresta ad entrare nel vivo il calciomercato in Serie B. Dopo le prime ufficialità e le voci insistenti degli ultimi giorni, la sessione estiva è pronta a prendere il decollo. Tra le squadre con più lavoro da svolgere figura la Sampdoria, in cerca di elementi per rinfondare la propria rosa.

SFUMA MARTINELLI, IDEA AUDERO PER LA PORTA

I blucerchiati non partono da una grande base di partenza, avendo pochi calciatori di proprietà e molti tra questi in cerca di sistemazione. Tanti i punti fermi della scorsa stagione che non sono stati riconfermati per via della fine del prestito, da Viti - accostato anche al Palermo - a Brunori. Tra questi, anche Martinelli, portiere classe 2006 di gran valore: l'estremo difensore ha deciso di continuare il suo percorso di crescita all'Avellino, nonostante il corteggiamento della Samp. Adesso l'idea per i pali è Audero, grande ex che ha giocato per ben cinque anni a Genova. Dopo un'annata non positiva con la Cremonese, culminata con la retrocessione, l'ex rosanero potrebbe tornare in cadetteria per rilanciarsi. Di proprietà del Como, sarebbe il terzo prestito consecutivo. Le strade dell'indonesiano e dei blucerchiati potrebbero quindi incrociarsi nuovamente, in uno dei primi tasselli di una nuova Samp che punta a rifondare dalle basi per ristabilirsi nei piani alti della classifica.

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