L'ex estremo difensore dei rosanero potrebbe presto lasciare i calabresi.
VIDEO Ritiro Palermo: sviluppi offensivi per i rosanero, Pigliacelli lascia il campo
L'ex portiere del Palermo, Mirko Pigliacelli, potrebbe presto lasciare il Catanzaro. Reduce da una stagione positiva, in cui ha contribuito in maniera attiva all'arrivo in finale della formazione calabrese, avrebbe attirato l'interesse di una squadra di Serie A e una di Serie B.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le compagini che avrebbero messo gli occhi sull'ex rosanero sarebbero Venezia in massima serie e Sampdoria in cadetteria.
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