Le parole dell'ex tecnico dei rosanero.
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Walter Novellino, consulente del Perugia ed ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare della nuova stagione. Tra i temi affrontati anche la Serie B, con un giudizio netto sul Palermo e sulle sue possibilità di promozione in Serie A.
Qual è l'obiettivo del Perugia?"Il Perugia è una squadra fortissima, l'allenatore è bravo e i giocatori che sono arrivati sono importanti. In mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Vogliamo creare i presupposti per fare un grande campionato."
Cosa è successo con Tedesco?"Credo abbia deciso tutto lui."
In che senso?"Gli avevo consigliato di aspettare. Doveva parlare con Alessandro, non lo ha fatto. Poi io ero via e non so cosa sia successo dopo. Ma diciamo che s'è fatto prendere dall'istinto. Forse troppo. Avrebbe dovuto aspettare. Alessandro non è uno stupido, capisce di calcio. Come Riccardo. Sono due fratelli che sanno di calcio e sono ambiziosi."
Come vede la Serie A?"Non mi dispiace il Milan con Amorim, credo molto nella squadra rossonera che sta nascendo. Questo Milan sarà il terzo incomodo. Sono fiducioso, molto. E starei attento anche al Como."
La Fiorentina è protagonista sul mercato. Come giudica il lavoro dei viola?"Ha fatto un bel mercato, davvero. Paratici è uno che capisce di calcio. La Fiorentina ha lavorato molto bene come la Juve, ma Spalletti deve stare più calmo."
E la Serie B?"Il Palermo mi piace molto. Non vedo altre squadre superiori. Andrà in Serie A."
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