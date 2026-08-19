Walter Novellino, consulente del Perugia ed ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare della nuova stagione. Tra i temi affrontati anche la Serie B, con un giudizio netto sul Palermo e sulle sue possibilità di promozione in Serie A.

Qual è l'obiettivo del Perugia?

Cosa è successo con Tedesco?

In che senso?

Come vede la Serie A?

La Fiorentina è protagonista sul mercato. Come giudica il lavoro dei viola?

E la Serie B?

"Il Perugia è una squadra fortissima, l'allenatore è bravo e i giocatori che sono arrivati sono importanti. In mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Vogliamo creare i presupposti per fare un grande campionato.""Credo abbia deciso tutto lui.""Gli avevo consigliato di aspettare. Doveva parlare con Alessandro, non lo ha fatto. Poi io ero via e non so cosa sia successo dopo. Ma diciamo che s'è fatto prendere dall'istinto. Forse troppo. Avrebbe dovuto aspettare. Alessandro non è uno stupido, capisce di calcio. Come Riccardo. Sono due fratelli che sanno di calcio e sono ambiziosi.""Non mi dispiace il Milan con Amorim, credo molto nella squadra rossonera che sta nascendo. Questo Milan sarà il terzo incomodo. Sono fiducioso, molto. E starei attento anche al Como.""Ha fatto un bel mercato, davvero. Paratici è uno che capisce di calcio. La Fiorentina ha lavorato molto bene come la Juve, ma Spalletti deve stare più calmo.""Il Palermo mi piace molto. Non vedo altre squadre superiori. Andrà in Serie A."