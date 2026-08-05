Pasquale Marino, ex allenatore del Palermo, ha rilasciato una intervista a il Giornale di Sicilia soffermandosi sul calciomercato dei rosanero:

Che idea si è fatto dell'arrivo di Gabriel Strefezza al Palermo?

«L'hanno preso? Questo è un grande colpo. È un professionista vero, uno che si allena sempre al massimo e che non molla di un centimetro in ogni allenamento.»

Lei lo ha allenato alla Spal. Perché non riuscì a valorizzarlo completamente?

«Avevamo una squadra costruita per giocare con il 3-5-2 e quindi non era il modulo ideale per valorizzare le sue doti. Io lo facevo giocare come quinto di centrocampo e aveva naturalmente anche compiti di copertura, quindi offensivamente non era del tutto libero di esprimersi.»

Con il 4-2-3-1 del Palermo, invece, può rendere al meglio?

«Giocando in questa maniera, Strefezza può praticamente agire in qualsiasi posizione. Non c'è praticamente differenza: può essere impiegato sia come trequartista di destra, sia al centro che a sinistra. Ha la qualità per essere protagonista in qualsiasi ruolo. È davvero un giocatore importante e il suo arrivo è un crack per la Serie B, un acquisto di grandissimo valore.»

Con Strefezza il reparto offensivo del Palermo è completo?

«Il Palermo può tranquillamente giocare con il 4-2-3-1 e garantire alla squadra anche equilibrio, visto che sono tutti giocatori che hanno gamba. Ogni anno i rosanero fanno un mercato importante, questa volta non hanno fatto altro che continuare un percorso di crescita, a testimonianza della volontà della società di raggiungere gli obiettivi stagionali.»