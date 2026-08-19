L'ex Palermo Jeda ha dedicato un lungo messaggio alla piazza rosanero, ricordando la promozione in Serie A del 2004 vissuta da protagonista e raccontando il legame speciale con la città e con i suoi tifosi. L'ex centrocampista ha poi espresso l'auspicio di rivedere presto il Palermo nella massima serie.

"Se c'è una squadra che quest'anno seguirò con un'emozione speciale, è il Palermo.

Quella maglia l'ho indossata.

Quella città l'ho respirata, vissuta, amata.

E nel 2004 ho avuto la fortuna di far parte di una promozione che riportò i rosanero in Serie A dopo trentun anni di attesa, di sogni, di speranze mai spese.

Arrivai a gennaio, giocai 17 partite e segnai 3 gol. Ma quei numeri sono solo una piccola parte di ciò che il Palermo mi ha lasciato dentro.

Perché lì il calcio non si gioca soltanto. Lì il calcio brucia.

Lo senti al Barbera, lo senti nelle strade, nei bar, nelle case. È un amore viscerale, autentico, che passa da padre a figlio senza mai perdere intensità.

Dietro ogni tessera c'è una vita, una storia, un battito. C'è una città intera che non smette mai di credere, di spingere, di pretendere.

Mi auguro con tutto il cuore di rivedere presto il Palermo in Serie A. Un treno che va conquistato sul campo, con fatica, partita dopo partita. Ma Palermo, per la sua storia, per il suo fuoco, per la sua gente, merita di tornare dove appartiene.

Io quella gioia l'ho vissuta. E spero profondamente che il popolo rosanero possa riviverla, presto, tutti insieme.

Rosanero, siamo pronti a crederci ancora?"