L'ex difensore dei rosanero pronto a cominciare una nuova esperienza.

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L'ex centrale del Palermo, Davide Bettella, dopo la retrocessione in C con la maglia del Pescara, sarebbe pronto per cominciare una nuova esperienza. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve Stabia avrebbe chiuso la trattativa con la società abruzzese per il suo arrivo.

Il centrale è reduce da 28 presenze con il Pescara, considerando anche la prima parte di stagione disputata con la maglia del Catanzaro.

Palermo

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