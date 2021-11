Ex Palermo, Amauri fa squadra con Ronaldinho: “Semplicemente il migliore in assoluto”

L'ex calciatore tra le altre di Palermo e Juventus, Amauri, esprime la sua riconoscenza verso il connazionale Ronaldinho a margine di un torneo organizzato dall'ex Milan

Parole cariche di riconoscenza e ammirazione quelle dell'ex attaccante del Palermo , Amauri , verso il connazionale brasiliano Ronaldinho . Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Amauri ha ringraziato l'ex fantasista del Milan per avergli concesso l'opportunità di partecipare insieme al torneo " Copa Ronaldinho Atlanta " , proprio nella squadra del campione nativo di Porto Alegre . L'attaccante brasiliano passato dalle parti di Viale del Fante tra il 2006 e il 2008, ha così fatto squadra insieme a Ronaldinho ricreando, seppur in un torneo amatoriale, una coppia che nel campionato di Serie A avrebbe certamente potuto dire la sua quanto a gol, spettacolo e classe trasferita sul rettangolo verde.

Di seguito quanto scritto da Amauri sul suo profilo: "Semplicemente il migliore in assoluto. Rappresenti il ​​calcio, l'arte, la gioia, la fantasia, sei d’ispirazione per molte generazioni. Grazie fratello mio per avermi dato il privilegio di giocare assieme.. alla prossima".