I convocati di Inzaghi in vista della sfida di domani.

Screenshot

VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Entra nella Community di Mediagol

Il Palermo ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro l’Empoli, in programma domani alle 15:00. Per la trasferta toscana, Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Federico Barba, indisponibile a causa di un sovraccarico muscolare.

I convocati

1 Perin3 Augello5 Palumbo6 Gomes8 Segre9 Vavassori10 Ranocchia11 Gyasi12 Nespola13 Bani14 Fortin17 Johnsen20 Pohjanpalo23 Hernani24 Estevez27 Pierozzi29 Peda32 Ceccaroni33 Bozzolan36 Mazzitelli84 Cassandro96 Magnani99 Gabrielloni
Palermo FC v US Lecce - Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti