I convocati di Inzaghi in vista della sfida di domani.
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Il Palermo ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro l’Empoli, in programma domani alle 15:00. Per la trasferta toscana, Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Federico Barba, indisponibile a causa di un sovraccarico muscolare.
I convocati1 Perin3 Augello5 Palumbo6 Gomes8 Segre9 Vavassori10 Ranocchia11 Gyasi12 Nespola13 Bani14 Fortin17 Johnsen20 Pohjanpalo23 Hernani24 Estevez27 Pierozzi29 Peda32 Ceccaroni33 Bozzolan36 Mazzitelli84 Cassandro96 Magnani99 Gabrielloni
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