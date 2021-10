Dall’Oglio: “Barbera emozionante, tifosi arma in più. Episodi? Si può sbagliare”

Le parole del centrocampista rosanero che ha raccontato il calore dei tifosi del capoluogo siciliano e di come gli episodi di questo inizio campionato hanno inficiato sul rendimento altalenante della squadra guidata da Giacomo Filippi

IL PUBBLICO DI PALERMO - "Può dare e può togliere tanto? Togliere non credo, alla fine remiamo tutti dalla stessa parte, loro ci spingono a dare il meglio di noi ed il pubblico vuole vedere che sudiamo la maglia, che corriamo e che diamo il massimo, e questo credo non sia mai mancato nelle partite. Quindi il pubblico ci può solo aiutare e non togliere. Ricordo un Palermo-Reggina, dove son venuto da avversario nell'anno in cui il Palermo conquistò la Serie A in scioltezza, c'erano Dybala, Vazquez, Barreto, ed era davvero emozionante, pur non essendo tutto esaurito. Come dicevo poco fa, da avversario l'impatto col pubblico del Barbera è davvero emozionate, anche se ho giocato anche al "San Nicola" di Bari, che è anche più grande di qui, ma il Barbera fa un certo effetto".