Antonio Calabro lascerà la Carrarese dopo un ciclo ricco di soddisfazioni caratterizzato da una promozione dalla C alla B e due salvezze consecutive raggiunte senza particolari patemi. L'allenatore, grazie alle sue prestazioni, ha attirato l'interesse di diverse compagini.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Calabro interesserebbe al Padova da diverse settimane. Ma nelle ultime ore si è inserita anche la Cremonese che pare abbia fatto un sondaggio per l'ormai ex allenatore della Carrarese.

Resta però da decifrare il futuro Giacchetta, il direttore sportivo della società lombarda. Solo dopo averlo decifrato la Cremonese potrà dedicarsi pienamente alla scelta del prossimo allenatore per puntare alla immediata risalita nella massima serie. In caso di addio di Giacchetta, i grigiorossi, sempre secondo Pedullà, potrebbero puntare sull'ex Frosinone Angelozzi.

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