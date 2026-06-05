La Cremonese dopo la retrocessione ha deciso di voltare pagina, nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Giacchetta. Il direttore sportivo dopo cinque anni nella società grigiorossa in cui ha contribuito alle due promozioni dalla Serie B alla Serie A ha dato l'addio.

Di seguito il comunicato con cui la Cremonese ha formalizzato l'esonero:

"Dopo cinque stagioni di intensa collaborazione - recita il comunicato - si interrompe il rapporto professionale tra U.S. Cremonese e il direttore sportivo Simone Giacchetta. Sotto la sua direzione, iniziata nell’estate del 2021, la Cremonese ha subito fatto ritorno ai massimi livelli del calcio italiano conquistando la promozione diretta in Serie A (la prima dopo oltre 26 anni di assenza); promozione poi ripetuta nella stagione 2024/25 grazie alla vittoria ottenuta nella finale dei playoff. Nel corso dello stesso quinquennio i grigiorossi hanno tagliato un altro prestigioso traguardo, raggiungendo per la seconda volta nella loro storia le semifinali di Coppa Italia nel 2022/23. Un percorso rilevante, che ha saputo valorizzare in diversi momenti il processo di crescita intrapreso dal club grigiorosso. Proprietà e società desiderano ringraziare il direttore Giacchetta per la professionalità e la dedizione mostrate in questi anni, augurando il meglio per le prossime sfide professionali»

La ricerca per il direttore sportivo è già iniziata, e secondo quanto riportato da TuttoSport, la Cremonese avrebbe individuato in Guido Angelozzi il profilo perfetto per sostituire Giacchetta. Un nome di assoluta esperienza. Angelozzi ha lavorato in maniera molto positiva nelle sue ultime due esperienze: con il Frosinone ha ottenuto una promozione in Serie A e con il Cagliari ha ottenuto due salvezze senza particolari patemi nella massima serie.

Per quanto riguarda l'allenatore, dopo numerosi rumors che vedeva lontana la conferma di Marco Giampaolo alla guida, nelle ultime ore pare che la situazione sia cambiata drasticamente. Infatti, sempre secondo TuttoSport, la sua permanenza non sarebbe affatto da escludere. Nonostante la retrocessoione dalla Serie A, la società potrebbe decidere di proseguire con l'ex Milan alla guida. Si attendono novità in tal senso nelle prossime settimane, con la decisione, che, con ogni probabilità, adesso spetta a Guido Angelozzi.