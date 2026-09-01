Pochi minuti fa la Cremonese ha deciso di sollevare dall'incarico Marco Giampaolo, che paga, dunque, le prime due sconfitte nelle prime due gare in Serie B. L’esonero, nell’aria da giorni, è arrivato a sorpresa: pochi minuti prima dell’annuncio, la squadra lombarda aveva battuto il Parma in Coppa Italia.

Nonostante siano passati poche lancette di orologio, la Cremonese pare abbia già deciso il nuovo allenatore, che - secondo quanto riportato da Sky Sport - dovrebbe essere Fabio Pecchia. Il tecnico torna in panchina dopo l'esperienza, di tre stagioni, al Parma.