La Cremonese ha deciso di cambiare guida tecnica. Dopo la vittoria per 0-2 contro il Parma in Coppa Italia, il club grigiorosso ha scelto di sollevare Marco Giampaolo dall’incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

LA NOTA DELLA CREMONESE

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Marco Giampaolo.

Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona."