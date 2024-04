Cosenza-Palermo, Tedesco: “Ecco che partita mi aspetto. Gigi Marulla stadio caldo”

Un legame profondo e viscerale, di matrice umana ed affettiva ancor prima che professionale. Giacomo Tedesco ha scritto pagine indimenticabili del suo intenso percorso calcistico con la maglia rosanero sulle spalle. La favola del Palermo targato Ignazio Arcoleo , un gruppo di ragazzi nati nel capoluogo siciliano desiderosi di emergere e portare in alto il nome della propria città, il primo vero step del classe 1976 nel calcio professionistico dopo la trafila nel settore giovanile. Mezzala talentuosa, dotato di tempi e visione di gioco, in possesso di notevoli qualità tecniche e balistiche che gli hanno consentito di edificare un'invidiabile carriera tra Serie B e massimo campionato italiano. L'ex centrocampista di Reggina , Napoli e Salernitana , tra le altre, ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it .

COSENZA E PALERMO, DUE CLUB DAL MOMENTO SIMILE - "Il Cosenza, sin dall'inizio della stagione, è stato una squadra non facile. Ha alternato risultati importanti con delusioni cocenti, in gare apparentemente alla portata. E' uno stadio caldo il Marulla, che cerca di dare una mano alla squadra con l'obiettivo di evitare i playout. La situazione è sempre critica. Con il Palermo mi aspetto una partita dalle situazioni simili, con due squadre che hanno di recente cambiato tecnico. Bisognerà vedere chi si dimostrerà più pronto a stare dentro questo tipo di circostanze. Penso che l'esperienza in queste partite conta, come l'arrivare tranquilli. Soprattutto i rosa hanno tutto per affrontare nel migliore dei modi il Cosenza".