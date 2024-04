Palermo, La Repubblica: “Mignani lancia la sfida al Cosenza”. Sorpresa Desplanches?

Le ultime in vista della sfida tra Cosenza e Palermo, in programma sabato pomeriggio al "Marulla": conferma della difesa a tre già utilizzata contro la Sampdoria.

Mediagol ⚽️ 12 aprile 2024 (modifica il 12 aprile 2024 | 09:00)

"Mignani lancia la sfida al Cosenza". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulle dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa da Michele Mignani in vista della sfida tra Cosenza e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Gigi Marulla". Il tecnico rosanero è stato chiaro: vuole una squadra solida, chiede coraggio, ma soprattutto è consapevole che "serve una vittoria, sporca o pulita, perché libera la mente".

In occasione della gara valevole per la trentatreesima giornata di Serie B, l'ex Bari potrebbe confermare la difesa a tre già utilizzata contro la Sampdoria. Un 3-4-1-2 con Diakitè, Nedelcearu e Ceccaroni in difesa, Stulac e Gomes al centro della linea mediana con Segre e Lund larghi, Di Francesco trequartista e Brunori-Mancuso in attacco. "Ma ci sono tanti dubbi e ballottaggi. Quello più discusso alla vigilia è tra Pigliacelli e Desplanches che se la giocano praticamente alla pari", si legge.

Non è escluso, infatti, l'esordio tra i pali del portiere dell'Under 21, "che ieri è stato uno degli ultimi a lasciare il centro sportivo dopo l’allenamento. L’altra variabile, che mescola le carte tra attacco e difesa, è chi prenderà il posto di un ottimo Di Mariano, squalificato, sulla fascia destra", prosegue il noto quotidiano. Uno tra Buttaro, Segre, Traorè e Graves, come sottolineato dallo stesso allenatore nella giornata di ieri.

