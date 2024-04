Cosenza-Palermo, quote bookmakers: Mignani favorito su Viali, il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della partita in programma al "Marulla".

Mediagol ⚽️ 12 aprile 2024 (modifica il 12 aprile 2024 | 12:01)

Un giorno e sarà Cosenza-Palermo. Archiviato il pareggio ottenuto dalla squadra del neo-tecnico Michele Mignani per 2-2 contro la Sampdoria al "Renzo Barbera", fra le mura dello Stadio "Gigi Marulla" i rosanero vanno a caccia di punti e di risposte. Una gara delicata per entrambe le formazioni, che nelle ultime sette partite di campionato hanno vinto soltanto una volta contro il Lecco.

Numeri che hanno portato alla svolta in panchina, con l'esonero di Eugenio Corini, e che proietta momentaneamente il Palermo al sesto posto in classifica. Sono cinquanta i punti conquistati fin qui, frutto di quattordici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Cinquantasette le reti siglate in trentadue gare, quantasette i gol subiti. Occupano il quattordicesimo posto, invece, i calabresi a quota trentacinque punti. Uno score frutto di otto successi, undici pareggi e tredici ko, con trentaquattro gol all'attivo e trentasette reti incassate. L'ultimo precedente risale allo scorso 22 settembre, con la vittoria conquistata in extremis dal Cosenza per 1-0 al "Barbera" grazie ad uno splendido gol di Luigi Canotto.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Viali - reduce dal pareggio per 2-2 sul campo della Feralpisalò - Mignani non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Filippo Ranocchia e Aljosa Vasic, oltre agli squalificati Fabio Lucioni e Francesco Di Mariano. Viali - recuperati Idriz Voca e Bright Gyamfi - dovrà fare a meno di Pietro Martino e dello squalificato Manuel Marras.

LE QUOTE DI COSENZA-PALERMO — Equilibrio e leggeri favori del pronostico per il Palermo da parte dei bookmakers. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla da 2.80 e 2.87. Quota tra il 3.00 e il 3.20 per il pareggio, mentre un eventuale successo di rosanero è quotato da 2.50 e 2.70.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.80 3.20 2.55 1.63 2.15 Planetwin365 2.80 3.10 2.55 1.63 2.15 Goldbet 2.80 3.20 2.50 1.60 2.20 Bet365 2.87 3.00 2.70 1.66 2.10

