Corini: “Meritavamo risultato diverso. Questo ko non compromette la nostra crescita”

"Il risultato sicuramente non ci ha accompagnato, meritavamo qualcosa di diverso. Abbiamo giocato una prestazione di livello in un grande stadio che testimonia il nostro percorso di crescita". Queste le dichiarazioni nella mixed zone del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, nel post partita del "Ferraris" in cui i rosanero sono usciti sconfitti con il risultato di 2-0 in favore del Genoa.