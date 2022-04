Coppa Italia, Inter in finale: non accadeva dal 2010/11, avversario il Palermo

L'Inter supera il Milan e vola in finale di Coppa Italia: l'ultima volta correva l'anno 2011, l'avversario dei nerazzurri era il Palermo di Delio Rossi

L' Inter conquista la finale di Coppa Italia , 3-0 al Milan di Pioli nella sfida di ritorno dopo il pareggio della gara di andata. La compagine nerazzurra non approdava nell'ultimo atto del torneo nazionale dalla stagione 2010/2011, quell'anno l'avversario di turno era il Palermo di Delio Rossi , 3-1 per i lombardi il finale.

Dodici stagioni di assenza per l' Inte r dalla finale di Coppa, vinta all'Olimpico di Roma contro i rosanero il 29 maggio del 2011. La doppietta di Samuel Eto'o e il gol di Milito consegnarono il trofeo a Mourinho , inutile la rete di Munoz .

Palermo che in quell'anno fece registrare una delle migliori stagioni a livello di piazzamenti. Non solo la finale di Coppa Italia, ma anche i playoff di Europa League vinti contro il Maribor e la fase a gironi successiva. Il cammino in campionato invece dei siciliani si concluse all'ottavo posto.