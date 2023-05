Como-Palermo, Corini vuole la svolta: equilibrio e compattezza per puntare ai playoff

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sull'ennesimo incrocio potenzialmente decisivo del campionato del Palermo FC. La trasferta di Como rappresenta una snodo focale, probabilmente l'ultima reale chance, di agguantare in extremis la zona playoff. La compagine rosanero si è inopinatamente smarrita, sul piano del gioco e dei risultati, nella fase cruciale del girone di ritorno, dilapidando molteplici occasioni per spiccare il volo e lasciando ingenuamente troppi punti per strada contro avversari abbondantemente alla portata. La classifica, tuttavia, lascia ancora margine di speranza, il margine di due punti da recuperare sull'ottavo posto è teoricamente colmabile nell'arco delle ultime quattro partite della regular season.

La rosea evidenzia come la sfida del Sinigaglia possa essere approcciata con relativa serenità, visto che la salvezza è ormai virtualmente in cassaforte e nel gruppo rosa persiste la consapevolezza che basterebbe una scintilla, un risultato positivo, una vittoria anche sporca per restituire motivazioni ed impulso in questa fase finale della stagione. Per farlo, contro un tandem d'attacco molto temibile come quello formato da Cutrone e Mancuso, il Palermo dovtà principlamente ritrovare compattezza ed equilibri nell'applicazione della fase difensiva. Spesso lacunosa ed approssimativa lonrtano dal Barbera, come dimostrano