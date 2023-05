Como-Palermo, snodo playoff: Corini, il bivio ed il segnale al City Football Group…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul match odierno tra Como e Palermo. Ennesimo bivio cruciale di una stagione travagliata e complessa per il Palermo targato City Football Group, che ad un certo punto sembrava concretamente poter prospettare orizzonti playoff per la compagine di Corini. Infortuni, ingenuità, mancanza di lucidità, esperienza e concretezza. Probabilmente logoro sul piano mentale, nervoso e fisico, il Palermo ha rallentato la sua marcia sul più bello, restando a secco di vittorie per ben undici partite e smarrendo fluidità, incisività e brillantezza sul piano del gioco. Quando Corini ha deciso pubblicamente di alzare il livello delle ambizioni, la squadra non ha trovato forze, qualità e risorse per rispondere adeguatamente alle sollecitazioni del tecnico sul rettangolo verde. Tuttavia, la classifica lascia ancora margine e, come ha sottolineato lo stesso Corini in sede di conferenza stampa pre-match, insinuarsi in zona playoff resta un obiettivo concreto della squadra siciliana. La salvezza è ormai virtualmente acquisita, la sfida del Sinigaglia può sulla carta essere vissuta da Verre e compagni con leggerezza sul piano mentale e senza alcun timore reverenziale. Una vittoria dei lariani genererebbe il sorpasso del Como sul Palermo in graduatoria, ma i rosanero puntano decisamente alla conquista dell'intera posta in palio, al fine di ritrovare identità, slancio e sorriso ed alimentare le residue speranze playoff. Bivio cruciale per i calciatori e per Corini che vuole mandare un input alla proprietà, riuscire anche solo ad accedere ai playoff, disputando almeno un turno, sarebbe un'esperienza formativa ed un ottimo traguardo al primo anno della nuova era griffata City Football group. Al Sinigaglia Valente è stato recuperato in extremis, partirà probabilmente dall'inizio ma disputerà solo una porzione di match. Senza Saric è possibile che un centrocampista (Segre) venga adattato sull'esterno, la sfida contro la formazione di Longo metterà a dura prova la tenuta difensiva di una retroguardia rosa che ha vacillato nelle ultime uscite. Servirà massima attenzione per arginare il potenziale realizzativo di attaccanti di ottima levatura per la categoria come Cutrone e Mancuso.