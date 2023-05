Como-Palermo: al “Sinigaglia” serve impresa da uomini, non è mai troppo tardi…”

Forse, stavolta, è davvero l'ultimo treno. Espressione mediaticamente inflazionata nelle ultime settimana per focalizzare e dimensionare i numerosi esami di maturità che il Palermo di Corini ha regolarmente steccato in ottica playoff. Tuttavia, nonostante prestazioni e risultati deludenti abbiano frenato la marcia della compagine rosanero nel cuore del girone di ritorno, classifica e calendario lasciano ancora margine a Brunori e compagni a trecentosessanta minuti dal termine della regular season. La zona playoff dista solamente due punti, sul piano numerico sussiste ancora la possibilità per i rosanero di insinuarsi in extremis nel lotto delle partecipanti agli spareggi con vista Serie A. Per riuscire nell'intento, però. è indispensabile che la squadra di Corini torni a vincere, cosa che non le riesci da ben undici partite, decisamente troppe per nutrire concretamente ambizioni di vertice. Le contendenti non hanno però fatto sfracelli, anzi equilibrio e andamento lento caratterizzano la graduatoria nelle ultime posizioni utili a coltivare il sogno playoff.

L'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come per il Palermo c'è ancora modo di credere nell'impresa, lasciandosi alle spalle i rimpianti e ritrovando identità e risultato pieno allo stadio "Sinigaglia" contro il Como di Longo. Sulla base di una citazione di George Elliot, "Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere", il pezzo sul noto quotidiano regionale esorta la formazione siciliana a non lasciarsi trascinare dall'inerzia piatta e insipida della mediocrità, ma di continuare con gagliardia, entusiasmo e fiducia ad inseguire il sogno, riannodando i fili e ritrovando smalto e convinzione di poco più di un mese fa. Le probanti trasferte di Pisa e Reggina contro Ascoli e Frosinone rappresentano un ghiotto assist che il Palermo può e deve sfruttare per regalarsi un rush finale di campionato avvincente e scongiurare la desolante ipotesi di una coda di stagione senza alcun sapore. Per farlo la squadra di Corini deve conquistare l'intera posta in palio al "Sinigaglia", perdere ancora punti in riva al lago renderebbe quantomeno improbabile coltivare ancora residue ambizioni nelle restanti tre gare della regular season.