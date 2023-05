Palermo, Biffi: “Corini? Uomo corretto, ma non sembra abbia situazione in mano”

"In questa squadra ci sono giocatori importanti ma non giocano benissimo. Spesso vanno in difficoltà. Secondo me non sono all’altezza di altre squadre a livello di gioco. Una squadra che non ha equilibrio. Corini a livello umano è una persona corretta, sa il fatto suo; da giocatore è stato un grande, come allenatore non mi dà l’impressione però di avere la situazione in mano. “Gestire una rosa così ampia non è facile Secondo me - chiosa l'ex calciatore nativo di Milano - Corini cambia spesso la formazione per non scontentare nessuno”.