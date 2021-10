Colonia palermitana nella Vibonese: 4 i tesserati nati nel capoluogo siciliano

Nell'importante impegno esterno del Palermo contro la Vibonese, i rosanero affronteranno ben quattro tesserati nati proprio nel capoluogo siciliano

"C'è parecchia Palermo nella Vibonese che oggi affronta i rosanero". Così il Giornale di Sicilia, che mette sotto la lente d’ingrandimento un'interessante curiosità relativa alla sfida valida per l'undicesima giornata di Serie C tra Vibonese e Palermo. Tra i padroni di casa infatti, ci sono ben quattro protagonisti nati nel capoluogo siciliano. Il primo si trova in panchina, ed è l'allenatore Gaetano D'Agostino, nato nella città rosanero e cresciuto tra le giovanili del club di Viale del Fante. Una sfida che avrà certo un peso specifico emozionale molto alto per il tecnico, così come per gli altri tre giocatori che ne prenderanno parte.