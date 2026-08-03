Il Cesena continua a lavorare nel calciomercato per offrire all'ex Palermo, Alessandro Diamanti, una squadra che possa lottare per le posizioni di vertice.

La società romagnola nelle ultime ore si starebbe muovendo con decisione. Infatti sarebbe - secondo quanto riportato da TMW - chiusa l'operazione che porterebbe Antonio Fiori al Cesena. Il calciatore è ormai in procinto di lasciare il Mantova con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Sempre secondo TMW, l'operazione Fiori potrebbe essere non l'unica imminente. Infatti, sarebbe in via definizione anche la trattativa per Luca D'Andrea del Sassuolo.

Doppio colpo di assoluta qualità per il Cesena che si candida ad avere un ruolo importante nella prossima Serie B.