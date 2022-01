Catanzaro-Palermo, difesa equilibrata e solida: Lancini protagonista al ‘Ceravolo’

Pareggio a reti bianche al "Ceravolo": contro il Catanzaro il Palermo di mister Silvio Baldini non va oltre lo 0-0

Zero a zero è questo il risultato finale di Catanzaro-Palermo, gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Allo Stadio "Nicola Ceravolo", la compagine siciliana inaugura il nuovo corso del tecnico rosanero, Silvio Baldini, mostrando intensità di gioco e compattezza difensiva.