Catanzaro-Palermo 0-0: rosa aggressivi e compatti, intensità e agonismo al Ceravolo

Il big match del “Ceravolo” tra Catanzaro e Palermo inaugura il nuovo corso di Silvio Baldini sulla panchina rosanero. Monday night affascinante e di prestigio tra due delle pretendenti al salto di categoria nel girone C della Lega Pro...

Il Palermo si dispone con il baricentro molto pronunciato sul terreno di gioco: linea difensiva all'altezza della mediana e propensa ad accorciare in avanti, squadra corta ed aggressiva, con tridente offensivo e coppia di interni in pressione asfissiante sul primo possesso giallorosso. Ospiti che si prendono qualche rischio ma si muovono in maniera sincrona e scalano con i tempi giusti, riuscendo spesso a recuperare la sfera sulla trequarti avversaria e spezzando sul nascere ogni manovra avversaria. Vigoria e dinamismo non mancano ai ragazzi di Baldini, che peccano però di lucidità e precisione in sede di transizione e rifinitura ogni qualvolta imbastiscono la trama offensiva. Un bel taglio interno di Valente, ben lanciato da Soleri, è l'unico sussulto rosa in fase offensiva nella prima mezz'ora, ma l'ex Carrarese non riesce a dare la giusta forza al suo lob sull'uscita di Branduani.