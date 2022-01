Baldini: “Siamo stati coraggiosi, ma c’è da migliorare. Una cosa mi ha reso felice”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, al termine del big match del girone C di Serie C contro il Catanzaro, terminato 0-0 al “Nicola Ceravolo”

Al triplice fischio del big match del girone C di Serie C, Catanzaro-Palermo, il tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare lo 0-0 maturato al “Nicola Ceravolo”. Visibilmente soddisfatto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra rosanero, il tecnico ex Empoli e Carrarese ha espresso la sua soddisfazione per la prova mostrata dalla sua compagine, nel monday night della quarta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro.