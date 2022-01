LE PAGELLE DI CATANZARO-PALERMO 0-0. Difesa solida e sprazzi di trame di gioco, benvenuto mister

Il Palermo di Silvio Baldini inizia con un pari in casa del Catanzaro dimostrando una ritrovata solidità difensiva e qualche sprazzo di geometrie. I rosa non sono irresistibili, e sarebbe impensabile pretendere che lo fosse alla prima con un nuovo allenatore, ma riescono a sistemare la difesa che adesso sembra più solida e organizzata. Domenica prossima al Barbera contro il Monterosi si attende il bel gioco.

Si muove molto ma non trova mai la giocata decisiva. In fase difensiva arretra bene chiudendo la diagonale e non va mai in sofferenza. Sul finale da applausi l'intervento su Bombagi.