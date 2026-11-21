Alla vigilia della sfida del Ceravolo,riconosce la superioritÃ del Palermo sulla carta, ma non rinuncia alla fiducia nelle possibilitÃ del suo Catanzaro. Il tecnico giallorosso, che in passato ha vissuto anche una breve esperienza sulla panchina rosanero, vuole sfruttare il lavoro svolto durante la sosta per provare a invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. Come riporta il Giornale di Sicilia, l'obiettivo Ã¨ conquistare punti, senza perdere di vista l'importanza delle prestazioni.

«Sulla carta c'Ã¨ sicuramente una squadra favorita, ma ho avuto la possibilitÃ di lavorare per due settimane con i ragazzi e sono convinto che faremo una grande partitaÂ», ha dichiarato Mignani. Il tecnico ha poi chiarito quale debba essere la strada per uscire dal momento difficile: Â«L'obiettivo Ã¨ provare a fare punti, ma credo che, se arriveranno le prestazioni, arriveranno anche i puntiÂ».

Parole di grande stima sono state riservate al Palermo, del quale Mignani ha sottolineato la completezza della rosa e la forza del reparto offensivo. Â«Il Palermo Ã¨ una squadra completa. I numeri dicono che ha segnato in tutte le partite, che ha il miglior attacco del campionato, dispone di alternative in ogni ruolo e ha un allenatore vincente, che questo campionato lo ha giÃ conquistato piÃ¹ volteÂ», ha osservato il tecnico, riconoscendo anche il peso dell'esperienza di Inzaghi.

Non Ã¨ mancato un passaggio sul suo legame con la societÃ siciliana, che gli aveva dato l'opportunitÃ di allenare una piazza importante. Â«Ringrazio il Palermo per avermi dato la possibilitÃ di allenare una squadra e una piazza cosÃ¬ importante. PerÃ² oggi alleno il Catanzaro e voglio guardare in casa mia. Voglio fare di tutto per uscire da questa situazioneÂ», ha aggiunto Mignani.

Infine, il tecnico ha evidenziato il possibile ruolo del pubblico del Ceravolo, chiamato a sostenere la squadra in una partita particolarmente impegnativa: Â«Avere una tifoseria cosÃ¬ calda puÃ² essere solo un vantaggio, cercheremo di sfruttarloÂ».