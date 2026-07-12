Il Como continua il lavoro nel calciomercato per offrire a Cesc Fabregas una formazione che possa confermare quanto fatto lo scorso anno. Il primo obiettivo, soprattutto per la lista Champions, sarebbe quella di aggiungere elementi italiani in rosa.

Il primo azzurro che, con ogni probabilità, si inserirà alla corte del tecnico spagnolo dovrebbe essere Mattia Liberali. La trattativa, in corso già da diverse settimane, sarebbe arrivata, secondo quanto riportato da TMW, alle battute finali. Nella mattinata di domani il classe 2007 sosterrà le visite mediche a Monza e dopo si sposterà a Como per il completamento dell'iter burocratico che porterà alla firma del contratto. Al termine della formalità, il trasferimento sarà concluso e si attenderà solo l'annuncio ufficiale della società lombarda. Il classe 2007 dovrebbe firmare fino al 30 giugno 2031.