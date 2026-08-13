Il Catanzaro, tramite una nota nel sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Dorval dal Bari. Colpo importante per la formazione calabrese che, dopo la finale dello scorso anno, si candida ad avere di nuovo un ruolo di protagonista nella prossima Serie B. Di seguito il comunicato ufficiale:

"US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore franco-algerino Mehdi Dorval, proveniente dalla SSC Bari.

Classe 2001, Dorval arriva in giallorosso dopo quattro stagioni consecutive disputate in Serie B con la formazione pugliese, nel corso delle quali ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come uno dei profili più interessanti del campionato. Il suo cammino gli è valso anche la convocazione con la Nazionale algerina, a conferma delle qualità dimostrate nelle 130 presenze collezionate con i biancorossi.

Con il Catanzaro, Dorval ha sottoscritto un contratto di durata triennale".