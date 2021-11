Catania, Rosaia: “Palermo-Avellino? 1-1 utile per riprendere i rosa in classifica”

Le parole del centrocampista del Catania, Giacomo Rosaia: "Arresto che non ci voleva. Vogliamo continuare il nostro percorso"

Dopo il turno di stop forzato, il Catania scalda i motori in vista dell'impegno di sabato pomeriggio contro il Campobasso. A fare il punto in casa rossazzurra è il centrocampista etneo,Giacomo Rosaia, intervenuto ai microfoni di Tele One.