Caserta: “Palermo costruito per vincere e andare in A. Noi giocato a viso aperto”

"L’atteggiamento è quello di una squadra che viene per giocarsela a viso aperto. Il Palermo è una squadra costruita per vincere e salire in serie a. Me la sono giocata a viso aperto, se stavamo nella metà campo nostra, avremmo rischiato di più. Abbiamo creato tanto. Alla squadra posso solo fare u complimenti. Fra due giorni faccio il compleanno, mi hanno fatto un regalo. Questa è la strada giusta, bisogna continuare così. Noi guardiamo avanti e lavoriamo. È solo l’inizio, ci saranno tante difficoltà e noi ci faremo trovare pronti.