Palermo-Cosenza, quote dei bookmakers: Corini favorito su Caserta. Il segno X…

Favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della sfida contro il Cosenza, in scena al "Renzo Barbera".

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Cosenza, valevole per la sesta giornata di Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Archiviate le tre vittorie di fila conquistate contro Reggiana, Feralpisalò e Ascoli, la squadra di Eugenio Corini è a caccia del poker di successi e di conferme. Lo impone, d'altra parte, l'obiettivo dichiarato. Di fronte, gli uomini guidati dall'ex Fabio Caserta, che fin qui hanno incassato cinque punti. Uno score frutto della vittoria al debutto contro l'Ascoli, dei pareggi contro Venezia e Sudtirol e delle sconfitte contro Modena e Brescia.

Per l'occasione, il tecnico del Palermo non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Alessio Buttaro e Nicola Valente. Il numero 30 rosanero è stato sottoposto ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una lesione miotendinea di primo grado dell'adduttore destro. Tornano a disposizione, invece, Aljosa Vasic e Roberto Insigne. L’ex Frosinone partirà quasi sicuramente dalla panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso, così come Edoardo Soleri e Leonardo Mancuso. Caserta, invece, dovrà fare a meno di Martino e Zilli.